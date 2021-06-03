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Ребенок выпал из окна квартиры на седьмом этаже на северо-востоке Москвы
Фото: Пресс-служба прокуратуры Москвы

Ребенок выпал из окна квартиры на седьмом этаже на северо-востоке Москвы

Иван Юминов

Происшествия
Россия, Москва, Студёный проезд Карта всех событий

Ребенок 2017 года рождения выпал из окна квартиры на седьмом этаже на северо-востоке столицы. Об этом «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова в четверг, 3 июня.

Инцидент, по предварительной информации, произошел в одном из домов в Студеном проезде. По словам Нефедовой, во время происшествия родители находились в квартире. В семье также воспитывается девочка 2005 года рождения.

Прокуратура проведет проверку, на основании которой будет рассмотрен вопрос о принятии мер реагирования. В ведомстве напомнили о том, что дети не должны находиться без присмотра в комнатах, где открыты окна.

Ранее сообщалось, что годовалый малыш выпал из окна 14-го этажа и погиб в Москве.

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