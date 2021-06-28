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Российская теннисистка Калинская после первого раунда покидает Уимблдон

Михаил Алимов

Спорт
Российская теннисистка Калинская после первого раунда покидает Уимблдон
Фото: Pixabay / StockSnap

Россиянка Анна Калинская в первом круге Уимблдонского теннисного турнира проиграла колумбийке Марии Камиле Осорио Серрано. Об этом стало известно в понедельник, 28 июня.

Встреча длилась полтора часа и завершилась со счетом 6:1, 0:6, 4:6.

Следующим соперником колумбийской спортсменки станет еще одна представительница России — Екатерина Александрова, которая в своем дебютном матче на турнире одержала победу над немкой Лаурой Зигемунд. Их встреча продлилась 58 минут. Счет матча составил 6:1, 6:3.

Ранее сообщалось, что мэр Москвы поддержал проведение теннисного турнира «ВТБ Кубок Кремля» в столице.

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