Глава ВОЗ призвал мир готовиться к новым пандемиям

Фото: twitter.com/DrTedros

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что миру следует готовиться к новым эпидемиям, беря во внимание уроки нынешней пандемии COVID-19.

Он подчеркнул, что необходимо сделать все возможное для подготовки к новым пандемиям, для их предотвращения, выявления и быстрого реагирования.

— Мы все должны выучить уроки, которые нам преподает пандемия, — заявил глава ВОЗ.

Гебрейесус отметил, что 77 процентов всех привившихся от коронавируса приходятся всего на десять стран. В то же время у большинства государств с низкими доходами нет достаточного количества вакцины, чтобы охватить наиболее уязвимое и подвергающееся риску население.

Он напомнил, что к сентябрю нужно изыскать дополнительно 250 миллионов доз вакцины, передает ТАСС.

Ранее Мурашко сообщил, что 23 миллиона россиян вакцинировались от COVID-19.