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Панкратов-Черный рассказал о новом сезоне «По законам военного времени»

Юлия Курганова

Общество
Панкратов-Черный рассказал о новом сезоне «По законам военного времени»
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Народному артисту РФ Александру Панкратову-Черному 28 июня исполнилось 72 года. Он рассказал о планах на праздничный день и ближайших творческих проектах.

День рождения артист встретит скромно и по-домашнему.

— Я сейчас приболел малость, поэтому отмечать буду так, дома. Будут сын с невесткой, и я с женой, может быть кто-то из друзей подъедет, — сказал актер.

Также он сообщил, что готовятся сразу несколько кинопроектов с его участием. В частности, Панкратов-Черный порадует зрителей, снявшись в продолжении сериала «По законам военного времени».

— Готовятся съемки, мы начнем еще сезон, будет сериал «По законам военного времени», за эту роль я удостоился премии ТЭФИ. Съемки предполагаются ближе к осени в Ростове и Таганроге. Потом павильоны сериала «ИП Пирогова». В июле мы будем «Динозавра» снимать, это приключенческая работа, — рассказал знаменитость.

Артист добавил, что иногда приезжает в Санкт-Петербург, где играет в спектакле. По его словам, зрительные залы всегда переполнены, и люди с восторгом встречают его. Он поблагодарил всех, кто любит его творчество, передает Nation.news.

Ранее «Вечерняя Москва» сообщала, что сериал о Фаине Раневской снимут в России к 125-летию артистки. Картина покажет, как важно быть честным по отношению к себе и близким. Проект будет состоять из восьми серий.

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