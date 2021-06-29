Синоптики предупредили москвичей о дождях и грозе 29 июня

Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Во вторник, 29 июня, столичный регион окажется в тыловой части циклона. Жара спадет, а температура воздуха приблизится к своей норме. Ожидается облачная погода с прояснениями, временами будут идти дожди, возможна гроза.

Максимальная температура воздуха в Москве составит плюс 23-25 градусов. В Подмосковье температура воздуха ожидается 20-25 градусов тепла.

Ветер будет дуть юго-западный со скоростью 5-10 метров в секунду, местами его порывы будут достигать 12-15 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 741 миллиметр ртутного столба. Относительная влажность воздуха около 50 процентов, передает портал «Метеоновости».

Синоптики отметили, что жаркий пыл температуры воздуха в столице и области угас под влиянием гроз и ливней. Атмосферное давление понизилось.

Изменения погоды могут спровоцировать болезненные ощущения у метеозависимых людей и с хроническими заболеваниями сердца и сосудов. У вполне здоровых людей тоже могут возникнуть головные боли и другие вегетативные нарушения.

Ранее «Вечерняя Москва» сообщала, что около 70 процентов месячной нормы осадков выпало в Москве в понедельник. Больше всего осадков выпало на юго-западе — 53 миллиметра, в центре — 43 миллиметра и на севере и северо-западе Москвы — 41 миллиметр.