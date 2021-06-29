Резиденты технополиса «Москва» экспортировали товары на 1,2 миллиарда рублей в 2020 году

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

В 2020 году резиденты особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис «Москва» экспортировали за рубеж свою продукцию на сумму 1,2 миллиарда рублей. Это в три раза больше, чем аналогичный показатель за 2019 год. Об этом во вторник, 29 июня, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве города по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Товары столичных производителей пользуются спросом в Западной Европе, странах СНГ и в Северной Америке.

— Это порядка трети от суммарного объема экспорта резидентов за все время. По итогам прошлого года свою продукцию экспортировал каждый седьмой резидент ОЭЗ. Произведенные ими товары были поставлены в более чем 20 стран мира, — пояснил Владимир Ефимов.

Увеличить экспортные показатели удалось благодаря наращиванию компаниями поставок, а также за счет расширения числа резидентов технополиса. При этом большая часть экспорта пришлась на долю микроэлектронной промышленности, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

— Также лидерами по объему экспорта стали компании, выпускающие литийионные батареи, оборудование для обеспечения безопасности в местах массового скопления людей, установки для проведения дезинфекции в условиях медицинских стационаров, — отметил глава столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров.

Ранее «Вечерняя Москва» писала о новом резиденте технополиса «Москва», который инвестирует в него почти три миллиона рублей. Компания производит программные продукты для контактных центров.