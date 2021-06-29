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Мурашко оценил расходы системы здравоохранения на борьбу с коронавирусом

Полина Долганова

Экономика
Мурашко оценил расходы системы здравоохранения на борьбу с коронавирусом
Фото: Пресс-служба Госдумы

Расходы российской системы здравоохранения на борьбу с коронавирусной инфекцией превысили один триллион рублей. Об этом сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

— Именно в системе здравоохранения больше одного триллиона рублей у нас ушло, — заявил он в интервью Владимиру Познеру на Первом канале.

Так, например, одна российская вакцина от коронавируса «Спутник V» стоит около 900 рублей с учетом доставки.

Ранее сообщалось, что премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Роспотребнадзору обеспечить контроль за решением проблемы, связанной с неоправданным ростом цен на ковид-тесты. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) запросила у медицинских организаций сведения о росте цен на ПЦР-тесты на коронавирус и анализы на антитела к COVID-19 в связи с обращениями граждан.

«Вечерняя Москва» писала, где можно сдать ПЦР-тест и каким образом, а также в какую сумму он обойдется. Так, например, сдать анализ можно в частных клиниках, лабораториях и с помощью специальных бесконтактных сервисов. Тестирование проводится исключительно для тех людей, которые не имеют симптомов острого респираторного заболевания.

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