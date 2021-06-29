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Наталья Сергунина рассказала о поддержке столичных экспортеров по программе «Сделано в Москве»

Иван Юминов

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Наталья Сергунина рассказала о поддержке столичных экспортеров по программе «Сделано в Москве»
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Московский экспортный центр (МЭЦ) приглашает столичные компании принять участие в пяти очных зарубежных отраслевых выставках. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы в правительстве города Наталья Сергунина во вторник, 29 июня.

— С 2017 года на 67 международных выставках свою продукцию представили более 1,2 тысячи московских компаний. Для них было организовано почти 20 тысяч деловых встреч с потенциальными байерами, — рассказала заммэра.

Сергунина добавила, что сумма заключенных экспортных контрактов по результатам выставок 2020 года превысила четыре миллиона долларов. Программа «Сделано в Москве» (Made in Moscow) направлена на поддержку экспортно ориентированных столичных компаний. Отраслевые выставки позволяют найти зарубежных партнеров и покупателей, что увеличивает объем продаж.

В сентябре в Дубае состоится строительная выставка The Big 5, месяцем позже столица ОАЭ примет технологическую выставку Gitex, в которой смогут принять участие столичные компании, ориентированные на экспорт IT-услуг и разработок. Рынок аудиовизуального контента MIPCOM пройдет в октябре в Каннах. На нем Москва представит продукцию кинокомпаний и студий анимации.

В ноябре состоится международная выставка в области пищевой промышленности в Алма-Ате FoodExpo Qazaqstan, а также выставка в сфере медицины Medica в Дюссельдорфе. МЭК полностью финансирует затраты на участие в мероприятиях, в том числе аренду и застройку площади, логистику, регистрационный взнос и организацию байерских программ, отмечается на официальном сайте мэра Москвы.

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