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Мужчина в маске попытался ограбить банк на востоке Москвы с помощью записки

Илья Ашуров

Происшествия
Мужчина в маске попытался ограбить банк на востоке Москвы с помощью записки
Фото: mos.ru
Россия, Москва, Вельяминовская улица Карта всех событий

Неизвестный в медицинской маске попытался ограбить столичный банк. Об этом во вторник, 29 июня, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД.

Заявление о попытке грабежа отделения финансовой организации, расположенного на Вельяминовской улице, поступило в полицию днем 28 июня. Приехав на вызов, правоохранители услышали историю несостоявшегося ограбления от кассира банка.

Он рассказал, что в помещение вошел неизвестный, лицо которого было прикрыто медицинской маской. Последний показал кассиру обложку для паспорта, в которой лежала записка с текстом: «Это ограбление». Однако сотрудник банка не растерялся и тут же нажал тревожную кнопку. Услышав звук сирены, горе-налетчик поспешил скрыться, так ничего и не похитив.

Полиция проводит проверку по факту случившегося.

Ранее «ВМ» писала, как из банковской ячейки москвича похитили крупную сумму денег. В полицию обратился житель столицы. Он рассказал, что пришел в отделение банка на Пресненской набережной, чтобы забрать деньги, находящиеся в арендуемой им ячейке. Однако к его удивлению хранилище оказалось пустым.

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