Байден заявил о важности стабильных отношений с Россией

Фото: Администрация президента РФ / ТАСС

Отношения официальной Москвы и Вашингтона должны отличаться предсказуемостью и стабильностью. Об этом говорится в пресс-пуле Белого дома со ссылкой на президента США Джо Байдена.

— Я дал понять президенту Путину в России, что у нас должна быть возможность сотрудничать там, где у нас есть общие интересы, — заявил американский лидер на мероприятии Нацкомитета Демократической партии.

Он отметил, что Россия и США в наибольшей степени заинтересованы в идее ядерного нераспространения и в изменениях климата.

Байден отметил, что будет принимать «ответные меры в случае «кибератаки» и вмешательств в американскую экономику со стороны России».

Кроме того, американский лидер обвинил бывшего президента США Дональда Трампа в нанесении «невообразимого ущерба» в области диалога Штатов с союзниками.

Саммит с участием президента России Владимира Путина и его американского коллеги Джо Байдена проходил в Женеве 16 июня. Первые переговоры политических лидеров, проходившие в узком составе за закрытыми дверями, завершились по истечении двух часов. Президентов в ходе беседы сопровождали глава МИД Сергей Лавров с российской стороны и госсекретарь Энтони Блинкен — с американской. Позднее состоялась расширенная двусторонняя встреча президентов.

Позже Байден предупредил, что «в случае продолжения кибератак российской стороне придется за это ответить», причем США будут действовать без предупреждения.