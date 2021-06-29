Более 900 тысяч москвичей начали пользоваться мобильной электронной медкартой

Самостоятельно москвичи смогут внести в электронную медкарту анамнез жизни, семейный анамнез и вести дневник здоровья / Фото: «Вечерняя Москва»

Около 900 тысяч москвичей пользуются мобильной электронной версией медицинской карты (ЭМК), то есть каждый третий пользователь сервиса. Об этом во вторник, 29 июня, заявила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она напомнила, что доступ к мобильной версии медицинских карт в приложении «ЕМИАС.ИНФО» был открыт для москвичей в июне 2020 года.

— С момента запуска мобильной версии уже более 900 тысяч москвичей начали пользоваться медкартой в смартфоне — это почти каждый третий пользователь медкарты, — сказала Ракова.

По ее словам, каждый месяц в приложении фиксируется около 300 тысяч обращений к электронной карте. Кроме того, сервис предоставляет быстрый доступ к QR-коду для посещения мест общественного питания и массовых мероприятий.

Заммэра подытожила, что подобная цифровизация обеспечивает москвичей максимально удобным доступом к своим данным и лишает их необходимости посещать поликлиники в офлайн-формате, пишет Интерфакс.

Ранее сообщалось, что медкарты будут оформлять в школах Москвы в электронном виде. Новой услугой смогут воспользоваться те москвичи, чьи дети учатся в образовательных учреждениях, подведомственных департаменту образования и науки города.

Напомним, с 28 июня организации общественного питания в Москве начали запрашивать у посетителей QR-код для подтверждения статуса вакцинированного или переболевшего COVID-19 или наличие отрицательного результата ПЦР-теста.