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Первый в России Музей криптографии откроется в Москве

Ольга Маркова

Развлечения
Первый в России Музей криптографии откроется в Москве
Фото: Пресс-служба Музея криптографии

Музей криптографии откроется в Москве в 2021 году. Посетители узнают об истории развития коммуникации между людьми — от древних времен до современных мессенджеров.

Музей расскажет о науке, технологиях и криптографии в социально-культурном и общественно-политическом контексте России и мира. Здесь будут представлены историческая коллекция шифровальной техники, архивные документы, средства передачи информации, интерактивные и кинетические инсталляции, редкие книги и фотографии, игры и мультимедиа.

Посетители смогут разгадать криптографические загадки, обнаружить взаимосвязь криптографии и важных исторических событий и даже заглянуть в будущее.

Первый в России Музей криптографии откроется в МосквеФото: Пресс-служба Музея криптографии

Благодаря VR-технологиям можно погрузиться в прошлое. Так, в экспозиции представлены два виртуальных «кабинета» ученых Владимира Котельникова и Клода Шеннона.

Одним из центральных экспонатов музея станет инсталляция, посвященная шифровальной машине «Фиалка», изобретенной в СССР после Второй мировой войны и несколько десятилетий использовавшейся странами Варшавского договора. При этом представлен как оригинал «Фиалки», так и ее гигантская копия. Благодаря последней все желающие смогут проникнуть внутрь секретной машины.

Музей обладает уникальным архивом исторических документов и коллекцией предметов, многие из которых будут впервые рассекречены для экспозиции. В частности, посетители увидят «Словарь для шифрованной корреспонденции», сообщается на сайте музея.

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