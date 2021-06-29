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Полиция проводит обыски у журналистов издания «Проект»

Илья Ашуров

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Полиция проводит обыски у журналистов издания «Проект»
Фото: proekt.media

Полиция проводит обыски у главного редактора издания «Проект» Романа Баданина. Об этом сообщается в Telegram-канале издания во вторник, 29 июня.

Также обыски проходят в квартире заместителя главного редактора Михаила Рубина и корреспондента Марии Жолобовой.

— Заместителя главного редактора Михаила Рубина задержали возле дома корреспондента Марии Жолобовой — к ней утром пришли сотрудники полиции. В квартире родителей Рубина проводится обыск, журналиста привезли туда же, — написали в Telegram.

Журналисты «Проекта» связывают обыски с делом о клевете, которое инициировал фигурант одной из статей «Проекта» в 2017 году.

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