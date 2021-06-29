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Названы категории водителей, для которых техосмотр останется обязательным

Полина Долганова

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Названы категории водителей, для которых техосмотр останется обязательным
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Техосмотр останется обязательным для водителей авто, которые участвуют в перевозочной деятельности. Об этом рассказал начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России Михаил Черников.

По его словам, инициативы о добровольном техосмотре не коснутся водителей такси, автобусов и рабочих автомобилей предприятий и организаций.

— Для них техосмотр останется обязательным, — уточнил Черников.

Он отметил, что поломки автомобилей часто становятся причиной аварий на дорогах. Таким образом, по мнению специалиста, нежелание делать ТО преобладает над осознанностью и понятием безопасности. То есть те водители, которые стремятся перевезти как можно больше людей на неисправном автомобиле, хотят лишь повысить свой доход. На необходимость ремонта в таких случаях никто не обращает внимания.

Глава ГИБДД пояснил, что ответственные водители заинтересованы в исправности своей машины, поэтому они должны иметь возможность проходить техосмотр на добровольной основе, пишет Интерфакс.

Напомним, 15 июня Государственная дума РФ приняла закон, который отменяет обязательное прохождение техосмотра автомобиля для получения полиса ОСАГО. Он вступит в силу с 22 августа 2021 года.

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