Госдума отменила обязательный техосмотр автомобиля для получения полиса ОСАГО

Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Государственная дума РФ приняла закон, который отменяет непременное прохождение техосмотра автомобиля для получения полиса обязательного страхования автогражданской ответственности (ОСАГО). Соответствующий закон был принят во вторник, 15 июня.

В прежней редакции закона «О безопасности дорожного движения» автолюбители должны были предоставить страховой компании диагностическую карту, которая выдавалась после прохождения техосмотра. Только после этого мог быть заключен договор ОСАГО. Теперь же водителю не потребуется подтверждать прохождение техосмотра.

— В принципе, все согласны — и ГИБДД, и автостраховщики, и Банк России - с тем, что получение полиса ОСАГО не должно быть увязано с диагностической картой и техосмотром, — заявил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Новый закон вступит в силу с 22 августа 2021 года, сообщает РИА Новости.

Ранее автоюрист Дмитрий Славнов рассказал, как можно сэкономить на ОСАГО. Эксперт советует при оформлении полиса обращать внимание на коэффициент бонус-малус (КБМ), так как он подтверждает вождение автомобиля без аварий. А такому водителю страховые компании предоставляют скидку на ОСАГО.

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