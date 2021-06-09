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Автоюрист рассказал, как можно сэкономить на ОСАГО
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Автоюрист рассказал, как можно сэкономить на ОСАГО

Марина Найденкова

Транспорт

Сэкономить на оформлении ОСАГО можно, приобретая полис через брокеров. Важно, чтобы в документе был указан коэффициент бонус-малус, который в будущем также повлияет на скидку при оформлении нового документа. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал автоюрист Дмитрий Славнов.

Эксперт советует при оформлении полиса обращать внимание на коэффициент бонус-малус (КБМ), так как он подтверждает вождение автомобиля без аварий. А такому водителю страховые компании предоставляют скидку на ОСАГО.

— Это важно, потому что, переходя от одной страховой компании к другой, скидка может потеряться. Кто-то пишет КБМ, кто-то нет, — говорит Славнов.

Он отмечает, что сэкономить на оформлении ОСАГО поможет обращение к страховым брокерам. Они просчитают стоимость полиса, анализируя предложения и условия страхования сразу в нескольких компаниях.

— Также в интернете есть сайт, на котором можно вбить стаж, возраст, данные автомобиля и проверить, где выгоднее вам выйдет оформить полис, — добавляет эксперт.

Славнов особо подчеркивает, что в погоне за выгодной стоимостью ОСАГО нельзя забывать о мошенниках. Поэтому оформлять полис нужно только в проверенной и надежной компании, в случае обращения в которую не придется столкнуться с проблемами.

Также ранее в беседе с «ВМ» Славнов в преддверии сезона отпусков напомнил москвичам о штрафе за неоплату проезда по платным автодорогам. Для владельцев легковушек он составляет полторы тысячи рублей, а для владельцев автобусов и грузовиков — пять тысяч рублей.

Читайте также: «Начинаешь сам предлагать деньги»: автомобилистов предупредили о новой схеме мошенничества

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