Движение на Волгоградском проспекте ограничат с 5 июля для проведения инженерных работ

Фото: mos.ru/ Официальный сайт мэра Москвы

Россия, Москва, Волгоградский проспект Карта всех событий

В связи с проведением инженерных работ в центре и на юго-востоке столицы ограничат движения на двух улицах. Об этом во вторник, 29 июня, сообщает пресс-служба Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

– На Волгоградском проспекте в районе станции метро «Текстильщики» с 5 июля введут перекрытия для автомобилистов из-за проведения инженерных работ, – пояснили в пресс-службе.

Также с 5 июля движение по одной полосе ограничат на улице Мельникова.

Фото: Telegram / Дептранс. Оперативно

Ранее «Вечерняя Москва» писала, что из-за киносъемок 2 июля будет перекрыто движение в поселении Щаповское.