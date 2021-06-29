Движение на Волгоградском проспекте ограничат с 5 июля для проведения инженерных работ
Россия, Москва, Волгоградский проспект Карта всех событий
В связи с проведением инженерных работ в центре и на юго-востоке столицы ограничат движения на двух улицах. Об этом во вторник, 29 июня, сообщает пресс-служба Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.
– На Волгоградском проспекте в районе станции метро «Текстильщики» с 5 июля введут перекрытия для автомобилистов из-за проведения инженерных работ, – пояснили в пресс-службе.
Также с 5 июля движение по одной полосе ограничат на улице Мельникова.
Ранее «Вечерняя Москва» писала, что из-за киносъемок 2 июля будет перекрыто движение в поселении Щаповское.