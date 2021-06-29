Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Движение на Волгоградском проспекте ограничат с 5 июля для проведения инженерных работ

Илья Ашуров

Город
Движение на Волгоградском проспекте ограничат с 5 июля для проведения инженерных работ
Фото: mos.ru/ Официальный сайт мэра Москвы
Россия, Москва, Волгоградский проспект Карта всех событий

В связи с проведением инженерных работ в центре и на юго-востоке столицы ограничат движения на двух улицах. Об этом во вторник, 29 июня, сообщает пресс-служба Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

– На Волгоградском проспекте в районе станции метро «Текстильщики» с 5 июля введут перекрытия для автомобилистов из-за проведения инженерных работ, – пояснили в пресс-службе.

Также с 5 июля движение по одной полосе ограничат на улице Мельникова.

Движение на Волгоградском проспекте ограничат с 5 июля для проведения инженерных работФото: Telegram / Дептранс. Оперативно

Ранее «Вечерняя Москва» писала, что из-за киносъемок 2 июля будет перекрыто движение в поселении Щаповское.

Читайте также:
дорожные работыдвижениеМосква
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Поляков
Александр Поляков

Передаем опыт регионам страны

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Почему мы ненавидим Бузову

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Когда россиян будут лечить по новым правилам

Ирина Андреяшкина
Ирина Андреяшкина

Вакцина безопасна для онкобольных

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Променяли ради мелких подачек

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Локдаун добавил москвичам ума

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Верные и неверные

Все мнения
О проекте