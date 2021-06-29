Телеведущий Евгений Попов считает необходимым улучшить коммуникацию между властью и обществом

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Ведущий программы «60 минут» Евгений Попов уверен, что решение многих проблем россиян зависит от правильно выстроенной коммуникации между властью и обществом. Об этом он заявил в эфире передачи «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва».

— В последние месяцы я практически ежедневно общаюсь с жителями запада Москвы — провел больше 300 встреч. На своем опыте убедился, что правильно выстроенный диалог приносит ощутимые результаты. Поэтому уверен, если наладить коммуникацию между представителями власти, которые принимают решения, и рядовыми гражданами, которые формируют запросы, мы реально станем жить гораздо лучше, — говорит Евгений Попов.

Как неоднократно подчеркивал журналист, он хочет не только слышать о проблемах людей, но и принимать активное участие в их решении.

— У нас активное гражданское общество. Жители районов Дорогомилово, Кунцево, Раменки и других предлагают инициативы для создания более комфортных условий для жизни. Под ними ставят подписи сотни человек. И это — реальные документы, наполненные конкретикой. Это та жизненная проблематика, которую я буду учитывать в своей работе, — подчеркнул журналист.

Евгений Попов также затронул в интервью тему своих инициатив, которые появились в ходе общения с москвичами. В частности, идею об увековечивании памяти военных корреспондентов. Телеведущий считает, что необходимо «знать и помнить людей, глазами которых мы видим, что происходит в горячих точках».

— Сегодня журналисты просто описывают происходящие события. Но репортеры в годы Великой Отечественной были настоящими солдатами, находящимися на передовой. Примерно полторы тысячи военкоров не вернулись с фронта, ценой своей жизни выполнив профессиональный долг. Задача нас, потомков, — увековечить память о них, — подчеркнул Попов.