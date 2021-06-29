Стилист дал совет по выбору купальника девушкам с лишним весом

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При правильном подборе купальника для отдыха на пляже можно без проблем скорректировать недостатки фигуры. Например, купальник с высокой посадкой не только удлинит визуально ноги, но и легко скроет недостатки в области живота. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала стилист-имиджмейкер Анастасия Стар.

По ее словам, нынешнее лето радует многообразием выбора купальников — от самых минималистичных базовых до экстравагантных. Однако многие девушки переживают, что не успели подготовить фигуру к летнему сезону. Но им не стоит волноваться, ведь купальным костюмом ее можно скорректировать.

— Сейчас в моде купальники с высокой посадкой, которые легко скроют нюансы в области животика, удлинят ноги и вытянут силуэт. Обязательно на заметку этот стилистический прием! — сказала Стар.