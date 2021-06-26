Пляжная мода — 2021: воздушность, бесформенность и никакого пуш-апа

Фото: instagram.com/kendalljenner

Купальный сезон начался. Да и стран, в которые можно полететь на отдых, открывается все больше. О том, как выглядеть на пляже модно и стильно, какого цвета и фасона купить купальник, как к нему подобрать одежду для создания красивого образа, «Вечерняя Москва» узнала у стилистов.

Фасон

Как рассказала звездный стилист Лина Дембикова, в первую очередь купальник должен подходить женщине по фасону — «сидеть хорошо». Если с моделями платьев, шорт или брюк можно покреативить, то с главной пляжной одеждой этого делать не стоит.

— Самое главное —посадка. Фасон нужно выбирать не исходя из того, что сейчас в моде, а из того, что подходит. Если говорим про тренды, то в моде сложные купальники, не базовые, — отметила собеседника «ВМ».

По ее словам, актуальны купальники с ремешками, модели с пересекающимися деталями на талии. Кроме того, не стоит приобретать костюм с эффектом пуш-ап.

— Он немоден. Носим, наоборот, все без поролона. Все, максимально естественно поддерживающее грудь. Стараемся не гипертрофировать свои объемы. Это глобальная тенденция, которая давно присутствует: к комфорту, — сказала Дембикова.

По-прежнему остаются в тренде слитные купальники, говорит стилист. Она также отмечает, что популярны костюмы с вырезами на боках, полосками и вставками.

Как рассказала стилист-имиджмейкер Анастасия Стар, это лето радует многообразием в плане выбора купальников — от самых минималистичных базовых до экстравагантных. Многие девушки переживают, что не успели подготовить фигуру к летнему сезону. Но им не стоит волноваться, ведь купальным костюмом ее можно скорректировать.

— Сейчас в моде купальники с высокой посадкой, которые легко скроют нюансы в области животика, удлинят ноги и вытянут силуэт. Обязательно на заметку этот стилистический прием! — сказала она.

Принт

Купальники с принтом давно не в тренде в соответствующем гардеробе, добавила Дембикова. Сегодня в моде микс верха костюма и низа. Предпочтение стоит отдавать однотонным моделям.

— Лучше делать это с более лаконичными моделями. Сложные декоративные модели со сложным дизайном и фурнитурой ушли на второй план, — отметила эксперт.

А вот стилист Стар не согласилась со своей коллегой, рассказав, что такие купальники есть у каждой современной модницы. По ее словам, принт может быть в виде цветов, животных, клетки «виши», полосок или техники тай-дай.

— Такие расцветки особенно выигрышного смотрятся на слитных купальниках, — добавила эксперт.

Цвета

Подбор цвета купальника должен быть индивидуальным для каждой девушки, исходя из ее внешности. Но в тренде такие цвета, как зеленый, оранжевый, желтый или цвет фуксии, рассказала Дембикова.

— Они не прямые, а глубокие, насыщенные. Зеленый — травянистый, цвет фуксии — благородный, оранжевый — плотный апельсиновый, а желтый — цвета яичного желтка, — отметила стилист.

По словам Стар, цветовые решения в пляжной моде поддерживают общую стилистическую тенденцию: фиалковый, аметистовый, золотисто-оранжевый, малиновый, нежный голубой, мятный, солнечно-желтый. Многие из цветов отлично сочетаются между собой.

— Главное правило в сочетании цветов: выбирайте оттенки одной насыщенности. Например, пастельные оттенки вместе, а припыленные оттенки отдельно, — отметила собеседница «ВМ».

Атрибуты

Стало актуальным наряжаться на пляж, отметила Дембикова. Сегодня специально для отдыха у воды созданы летние платья, объемные сумки с декоративными элементами, бисером и вышивкой.

— Фенечки, декоративные элементы в тренде. Наконец-то аксессуарная группа тоже стала богатой. Если раньше мы наряжались только в город, а для пляжа гардероб был очень практичным, то сейчас девушки стали обращать внимание на то, в каком костюме они доходят до пляжа, в какой шляпе и с какой сумкой, — отметила Дембикова.

Она подчеркнула, что во всей летней моде заметный тренд — множество бахромы и эклектичный узор, воздушность и бесформенность платьев. По словам эксперта, соломенные шляпы в моде всегда.

— В этом сезоне практичность победила и идет акцент на яркие платья с принтами и массивные украшения, — заметила стилист.

В этом году актуальны и легкие, летящие льняные сарафаны, объемные плетеные сумки, платки, повязанные на бедрах в виде парео, прозрачные платья в виде сетки, рубашки формы оверсайз, добавила Стар.

— Все это неотъемлемая часть пляжной моды лета 2021 года. Тренд к комфорту и удобству красной нитью прослеживается сквозь все сезоны прошлого и этого года. Поэтому главное правило на лето — надевайте то, в чем вам хорошо, — сказала эксперт.

Она подчеркнула, что и аксессуары давно заняли свою устойчивую позицию в пляжных образах. Цепи и конфетные украшения, которые выглядят так, будто их собрал ребенок, особенно актуальны не только на отдыхе, но и в городе. Серьги, браслеты и ожерелья из жемчуга тоже выгодно дополнят пляжный комплект.

— У недорогой бижутерии есть свойство терять свой вид при контакте с водой, особенно с соленой. Перед покупкой украшений убедитесь в качестве материала, так они прослужат вам долго, — сказала собеседница «ВМ».

Она добавила, что еще один необходимый летний аксессуар для создания прекрасного образа — цепочки для очков. Это не только нестандартно, актуально и стильно, но еще и функционально.