Сергей Собянин одобрил два проекта по созданию рабочих мест за пределами ТТК
Два девелоперских проекта за пределами Третьего транспортного кольца (ТТК) получили статус инвестиционных проектов по созданию мест приложения труда. Соответствующее распоряжение в ходе Президиума столичного правительства подписал мэр Москвы Сергей Собянин.
Теперь застройщик обязан создать 6,3 тысячи рабочих мест. Он построит торговый комплекс в Кузьминках, бизнес-центр в районе Филевский Парк, а также торговый центр в Южном Бутове. Общая площадь объектов составит 136 тысяч квадратных метров.
Еще более тысячи рабочих мест создаст акционерное общество «Специализированный застройщик «Метромаш». В его планы входит постройка офисно-торгового центра на 38 «квадратов» в Метрогородке.
Подать заявку на получение спецстатуса застройщики могут через инвестиционный портал Москвы, уточняется на официальном сайте мэра Москвы.