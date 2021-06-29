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Сергей Собянин одобрил два проекта по созданию рабочих мест за пределами ТТК

Полина Долганова

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Сергей Собянин одобрил два проекта по созданию рабочих мест за пределами ТТК
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Два девелоперских проекта за пределами Третьего транспортного кольца (ТТК) получили статус инвестиционных проектов по созданию мест приложения труда. Соответствующее распоряжение в ходе Президиума столичного правительства подписал мэр Москвы Сергей Собянин.

Теперь застройщик обязан создать 6,3 тысячи рабочих мест. Он построит торговый комплекс в Кузьминках, бизнес-центр в районе Филевский Парк, а также торговый центр в Южном Бутове. Общая площадь объектов составит 136 тысяч квадратных метров.

Еще более тысячи рабочих мест создаст акционерное общество «Специализированный застройщик «Метромаш». В его планы входит постройка офисно-торгового центра на 38 «квадратов» в Метрогородке.

Подать заявку на получение спецстатуса застройщики могут через инвестиционный портал Москвы, уточняется на официальном сайте мэра Москвы.

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