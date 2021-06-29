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Более 30 тысяч пешеходов ежегодно попадают в ДТП

Илья Ашуров

Марина Найденкова

Общество
Более 30 тысяч пешеходов ежегодно попадают в ДТП
Фото: Анна Малакмадзе / Вечерняя Москва

Ежегодно в России происходит более 30 тысяч ДТП с наездом на пешеходов. Об этом во вторник, 29 июня, рассказал заместитель начальника ГУОБДД МВД России Олег Понарьин на пресс-конференции в МИЦ «Известия».

— Ежегодно происходит более 30 тысяч ДТП, связанных с наездом на пешеходов. В них страдают люди: 4 тысячи погибает, более 30 тысяч получают ранения, — сказал представитель МВД.

Также он отметил, что 60 процентов наездов на пешеходов в 2020 году произошло вне пешеходного перехода, а 70 процентов наездов связаны с пересечением проезжей части в неположенном месте.

Более 30 тысяч пешеходов ежегодно попадают в ДТПФото: Исследование «Твой ход! Пешеход»

— Тяжесть последствий наездов на пешеходов — 12 погибших на 100 пострадавших. Это больше, чем средняя тяжесть последствий от всех ДТП, которые составляют 9 погибших на 100 пострадавших в них участников дорожного движения, — пояснил Понарьин.

По его словам, несмотря на пугающие цифры, статистика все же имеет положительную динамику. Однако проблемы с пешеходами часто связаны с тем, что они не знают правил дорожного движения (ПДД).

— Социальные опросы говорят о том, что 70 процентов опрошенных считают, что ПДД для них не являются важным документом, и изучать правила они и не собираются, — заключил Понарьин.

Эту информацию подтверждают результаты исследования, проведенного в рамках социальной кампании «Твой ход! Пешеход»: 95 процентов опрошенных не знают правила перехода нерегулируемых переходов.

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