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Песков ответил на вопрос о возможности новых ограничений по COVID-19

Полина Долганова

Общество
Песков ответил на вопрос о возможности новых ограничений по COVID-19
Фото: Администрация президента РФ

В Кремле не знают о планах введения новых ограничений по коронавирусной инфекции на федеральном уровне. Об этом во вторник, 29 июня, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

— Нет, мне неизвестно о каких-то ограничениях, — сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос журналистов о планах по дополнительным ограничениям в борьбе с коронавирусом в РФ.

Он уточнил, что введение каких-либо ограничительных мер по-прежнему вводится на усмотрение властей отдельных регионов, пишет РИА Новости.

Ранее Песков заявил, что обязательной вакцинации от коронавируса в России нет. По словам представителям Кремля, ситуация развивается де-факто и де-юре. Также Песков объяснил обязательную вакцинацию от COVID-19 работников разных сфер. Он рассказал, что меры по обязательной вакцинации от COVID-19 были приняты на фоне текущей эпидемической обстановки, так как работники сферы услуг могут представлять угрозу для окружающих.

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