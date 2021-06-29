Скандинавский циклон: синоптики рассказали о погоде в Москве в первые дни июля

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Жителей столицы и Подмосковья ждет комфортная и солнечная погода в первые выходные июля — в столичный регион придет скандинавский циклон. Об этом во вторник, 29 июня, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, погода значительно улучшится в предстоящие субботу и воскресенье. Так, 2 и 3 июля в Москве температура будет составлять от 10 до 15 градусов по ночам и от плюс 21 до 27 градусов днем.

— Легкий, приятный, освежающий северо-восточный ветер, солнце, отсутствие осадков — мы попадем в выходные в зону идеального климатического комфорта, — уточнил специалист.

Он также добавил, что температура около 25–26 градусов оказывает положительное воздействие на здоровье.

Тишковец отметил, что дожди на следующей неделе в Москве будут незначительными и локальными, передает агентство городских новостей «Москва».

Ранее главный специалист метеобюро Москвы и Московской области Татьяна Позднякова рассказала о погоде в столице в последние дни июня. Так, по словам синоптика, жителей столицы ждет очень комфортная погода.