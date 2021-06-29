Ширвиндт назвал «жестом отчаяния» ограничение въезда на Патриаршие пруды

Телеведущий, писатель-мемуарист Михаил Ширвиндт во время онлайн-встречи с участниками проекта «Московское долголетие» в Центральной городской молодежной библиотеке имени М. А. Светлова / Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

Эксперимент, согласно которому на Патриаршие пруды не допускаются автомобилисты без местной прописки, вряд ли поможет искоренить проблему с постоянным шумом, а появление сотрудников ДПС — это лишь «жест отчаяния». Таким мнением с «Вечерней Москвой» поделился проживающий там телеведущий и актер Михаил Ширвиндт.

Он вспомнил, как в один из дней «полицейского рейда» дорожные затруднения при въезде в район Патриарших прудов превзошли все границы.

— Делать рейды по выходным — странные полумеры. Недели три назад случайно попал на такой: со всех сторон помчались полицейские машины с мигалками. Я подумал, президент приехал — так все было жестко и эффектно! Или как будто преступную банду задерживали, — заметил Ширвиндт.

Телеведущий порадовался тому, что в день проверки не забыл захватить с собой паспорт: наличие документа помогло ему попасть домой. Также собеседник «ВМ» подчеркнул, что «основной разгул» гонщиков начинается после двух часов ночи, когда рабочий день у органов охраны порядка уже закончен.

Несмотря на свою радикальную позицию, актер всецело разделяет эмоции жителей своего района. По его словам, обитателей его дома, которые продолжают выдерживать круглосуточный шум, теперь можно пересчитать по пальцам.

— Невозможно даже выйти погулять с ребенком или собакой. В моем доме примерно 14 квартир, и всего в двух из них остались жильцы дома. Все уехали, потому что жизни нет, — отметил он.

По словам актера, «вакханалия», организованная любителями громкого отдыха, преследует жителей Патриарших днями и ночами.

— Эта вакханалия, когда до трех часов ночи ревут машины этих альфа-самцов, изрядно надоела. Единственное, что они могут предъявить миру в силу своей интеллектуальной ограниченности, — это рев мотоцикла или машины. Если люди не на машине, то они сами хохочут, кричат и бьют бутылки. Это происходит не только на выходных, но и по будням, — поделился Ширвиндт.

Актер добавил, что помочь ситуации сможет разве что превентивная мера: он предложил лишать рестораны, нарушающие покой граждан в ночное время, лицензии на продажу алкоголя.

28 июня стало известно, что движение автомобилей по району Патриарших прудов ограничено из-за жалоб местных жителей на шум. В период с 19:00 до 1:00 туда могут попасть только те водители, которые предъявят документ о прописке, резидентное разрешение на парковку или договор аренды.