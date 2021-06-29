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В театре имени Пушкина рассказали о самочувствии Веры Алентовой

Полина Долганова

Общество
В театре имени Пушкина рассказали о самочувствии Веры Алентовой
Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Народная артистка России, актриса театра имени Пушкина Вера Алентова чувствует себя нормально. Об этом сообщил художественный руководитель театра Евгений Писарев.

Он отметил, что накануне созванивался с Алентовой. В ходе разговора актриса сообщила ему, что чувствует себя нормально и необходимости в сторонней помощи у нее нет.

— Что касается работ с участием актрисы, то Алентова отыграла все свои спектакли, так что в замене нет необходимости. Тем более, что завтра мы закрываем свой сезон и встретимся вновь уже 10 августа, — подытожил театральный режиссер в разговоре с РИА Новости.

Ранее «Вечерняя Москва» со ссылкой на СМИ писала, что актриса была госпитализирована в больницу с подозрением на COVID-19.

Напомним, в выходные стало известно, что муж 79-летней артистки, режиссер и актер Владимир Меньшов, в легкой форме заболел коронавирусом и проходит лечение дома. Он постоянно консультируется со специалистами и был вынужден по состоянию здоровья пропустить съезд одной из политических партий.

Вера Алентова родилась в Архангельской области 21 февраля 1942 года. Широкой общественности она знакома благодаря своим культовым ролям в театральных постановках «Шоколадный солдатик», «Аленький цветочек», «Зыковы» и во многих других.

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