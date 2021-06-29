Власти Москвы рекомендовали ограничить контакты людям с медотводом от вакцинации

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Москвичам с медицинским отводом от вакцинации против коронавируса стоит избегать скопления людей и оградить себя от большого числа контактов. Об этом сообщил глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк во вторник, 29 июня.

— Имеющим медотвод лучше себя поберечь, максимально избегать большого скопления людей и постоянно носить маску, дезинфицировать руки и постараться оградить себя от большого количества контактов, — рассказал глава ведомства.

Для посещения мероприятий горожанам с медотводом нужно сдать ПЦР-тест, рассказал Немерюк в эфире Первого канала.

16 июня главный санитарный врач Москвы Елена Андреева обязала провести вакцинацию от коронавируса 60 процентов работников сферы услуг и торговли, транспорта, медицины и ЖКХ.

C 28 июня организации общественного питания в Москве будут запрашивать у посетителей QR-код, который подтверждает статус вакцинированного или переболевшего COVID-19 человека, либо наличие отрицательного результата ПЦР-теста.

QR-код можно получить в электронной медкарте на портале mos.ru, в мобильном приложении «ЕМИАС.ИНФО», на сайте «Госуслуги», в приложении «Госуслуги Стоп коронавирус» и с помощью сервиса immune.mos.ru.