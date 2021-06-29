Олег Леонов: В ЦАО нужно улучшить инфраструктуру для владельцев домашних животных  

Фото: Пресс-служба «ЛизаАлерт»

Олег Леонов, куратор проектов «ЛизаАлерт» Центра поиска пропавших людей, рассказал, что в центре Москвы недостаточно развита инфраструктура для выгула собак. По его словам, в ЦАО нужно оборудовать больше современных крытых площадок. Об этом Олег Леонов заявил на встрече с жителями Красносельского района.

— Мы все хотим жить в ухоженном и комфортном округе, но для этого нужна нормальная инфраструктура. Никому не нравится, когда человек выгуливает свою собаку на траве возле дома. Так давайте сделаем больше специальных площадок. Сейчас некоторым владельцам собак приходится идти к таким вольерам через несколько улиц. Инфраструктуры банально на всех не хватает, а ведь это центр города, — сказал Олег Леонов.

На встрече владельцы собак обратили внимание на то, что площадок для выгула слишком мало, а те, что есть, недостаточно оснащены. Например, на некоторых не хватает урн или скамеек. Отдельно на встрече обсудили улучшение инфраструктуры площадок: установку зарядок для мобильных телефонов, Wi-Fi и так далее. Олег Леонов отметил, что эти предложения помогут сделать жизнь в ЦАО более комфортной.