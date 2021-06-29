Новая ледовая арена открылась в Новой Москве

Фото: Портал мэра и правительства Москвы / mos.ru

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В ЖК «Южное Бутово» в Новой Москве открыли современный многофункциональный комплекс для фигурного катания «МИЦ.Арена». Об этом во вторник, 29 июня, заявил руководитель столичного департамента развития новых территорий Владимир Жидкин.

В здании площадью 3,5 тысячи квадратных метров расположено полноценное ледовое поле. Его размер 30 на 60 метров. В помещении арены находятся детско-юношеская школа фигурного катания, несколько хореографических и предназначенных для общефизической подготовки залов, разминочная зона, подготовленная для прыжков. В комплексе есть кафе, рядом с ним бесплатная гостевая парковка.

— Здесь уже начала работу школа фигурного катания «Маттерхорн» для детей от 3 до 15 лет. В расписании «МИЦ.Арены» предусмотрены и хоккейные часы, и время для семейного времяпрепровождения. Планируется открыть «театр на льду» для подростков из близлежащих микрорайонов вне зависимости от умения кататься на коньках, — пояснил глава департамента.

Он также рассказал, что здание комплекса построили всего за 9 месяцев, а заниматься там может любой желающий.

По его словам, в планах построить еще одно помещение для занятий спортом — многофункциональный физкультурно-оздоровительный центр (ФОК) с бассейнами, катком и универсальными спортивными залами в поселке Коммунарка. Его площадь составит порядка 19 тысяч квадратных метров.

Следующий на очереди объект — рекреационно-спортивный комплекс МАУФКиС «Городская спортивно-оздоровительная база «Лесная». Его планируют ввести в эксплуатацию в 4 квартале 2021 года.

Также на территории ТиНАО возникнет целый спортивный кластер «Красная Пахра», площадь которого составит 115 гектаров.

По словам Жидкина, строительство и проектирование объектов для зимних видов спорта продолжается. Среди таких сооружений горнолыжный склон в поселении Щаповском и всесезонный спортивно-развлекательный комплекс рядом со станцией метро «Прокшино».

Депутат Госдумы Дмитрий Саблин отметил, что создание современной необходимой инфраструктуры на территории ТиНАО продолжит идти намеченными темпами.

Как заявил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев, до конца 2023 года построят еще 29 спортивных объектов в разных районах столицы. В них будут располагаться 29 бассейнов, 2 футбольных поля и 14 физкультурно-оздоровительных комплексов.

Ранее сообщалось, что более 10 спортивных объектов построят в Москве до конца 2021 года.