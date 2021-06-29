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Более 10 спортивных объектов построят в Москве до конца 2021 года

Илья Ашуров

Город
Более 10 спортивных объектов построят в Москве до конца 2021 года
Фото: Виктор Хабаров / Вечерняя Москва

В столице до конца текущего года сдадут в эксплуатацию 11 объектов. Об этом во вторник, 29 июня, сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

— За первое полугодие в столице введены в эксплуатацию два спорткомплекса, в том числе специализированный центр для инвалидов. До конца года планируется сдать еще 11 спортивных сооружений, — отметил глава ведомства.

По словам Загрутдинова, в ближайшие шесть месяцев предстоит завершить строительство двух футбольных полей, манежа для занятия легкой атлетикой, ВМХ-велодрома, а также пяти спортивно-физкультурных комплексов и нескольких горнолыжных сооружений.

Также руководитель департамента заявил, что до конца года планируется завершить строительство Международного центра самбо и бокса на территории олимпийского комплекса «Лужники», передает Интерфакс.

Ранее Рафик Загрутдинов сообщил, что за первые пять лет программы реновации планируется передать под заселение 308 домов в столице. По его словам, темпы строительства будут увеличиваться в ближайшие годы. Планируется ежегодная сдача не менее 1,5 миллиона квадратных метров жилья.

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