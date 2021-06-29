Реверсивное движение поездов запустят на участке Каланчевская — Курский вокзал с 3 июля

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Россия, МЦД-2 Курско-Рижский диаметр, станция Каланчёвская Карта всех событий

Поезда на участке Каланчевская — Курский вокзал будут курсировать по одному пути в реверсивном режиме с 3 июля. Об этом сообщил начальник комплекса информирования МЦД Департамента транспорта Москвы Тимур Соцкий во вторник, 29 июня.

— Это значит, что поезда будут поочередно останавливаться в сторону станции Нахабино и в сторону станции Подольск на новом главном пути, — рассказал глава комплекса информирования.

Изменения проведут для реконструкции линии, движение в таком режиме продлится год. Поезда в обе стороны, по словам Соцкого, будут делать остановку у новой платформы, а выйти на нее пассажиры смогут с Комсомольской площади и улицы Каланчевская.

На данном участке 4 июля организуют тактовое движение — поезда будут осуществлять движение в обе стороны каждые 18 минут. «Сквозные» маршруты будут выполнять поезда Нахабино — Подольск и обратно.

Поезда будут следовать укороченным маршрутом от станции Нахабино до станций Рижская, Дмитровская и Стрешнево, также от станции Подольск до станции Царицыно и Курского вокзала. Для посадки и высадки пассажиров на станции Москва-Рижская построят дополнительную временную деревянную платформу, отмечает агентство городских новостей «Москва».