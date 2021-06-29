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Поп-ап-выставка «Упоительный желтый» откроется на ВДНХ

Ольга Маркова

Развлечения
Поп-ап-выставка «Упоительный желтый» откроется на ВДНХ
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Главная выставка страны приглашает посетителей в павильон «Книги». Здесь в первый день июля откроется бесплатная выставка «Упоительный желтый», которую презентует ГМВЦ «РОСИЗО».

В экспозиции представлены иллюстрации, комиксы, графические работы и скульптуры, в которых желтый цвет становится главным героем и задает настроение.

Гости павильона увидят работы художников Анастасии Бринцевой, Марии Епифановой, Алексея Дьякова, Екатерины Ефимовой, Элины Марусовой.

Акцент композиции во всех произведениях сделан на желтом цвете. Так, на выставке представлена серия из независимых малотиражных изданий художника-иллюстратора А. Бринцевой «Приключение желтого квадратика». Один из экспонатов выставки — настольная игра «Большое турне музейного ящика» о том, что приходится пройти ящику, прежде чем картина попадет на выставку из одного музея в другой.

Выставка открыта с 1 по 25 июля, сообщается на сайте ВДНХ.

Ранее стало известно, что в Галерее XXI века Объединения «Выставочные залы Москвы» открывается выставка «Рождение стекла». Экспозиция посвящена творчеству художников Натальи Воликовой и Татьяны Новиковой.

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