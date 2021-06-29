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Карту «Тройка» в тестовом режиме запустили в троллейбусах Калуги

Иван Юминов

Общество
Карту «Тройка» в тестовом режиме запустили в троллейбусах Калуги
Фото: Telegram / Дептранс Москвы

Карта «Тройка» стала доступна в тестовом режиме на 30 самых популярных троллейбусных маршрутах Калуги. Об этом сообщили в столичном департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры во вторник, 29 июня.

— Для города мы выпустили специальную «Тройку», посвященную 650-летию Калуги и ее достопримечательностям. Первый тираж передали фокус-группе, которая будет тестировать «Тройку» в транспорте города, а уже следующий выпуск можно будет получить всем желающим, — рассказали в ведомстве.

Жители Калужской области получат билетную систему на основе проездного в августе. Это предоставит городским властям серьезный аналитический инструмент, приводит слова главы ведомства Максима Ликсутова Telegram-канал департамента.

Ранее сообщалось, что жители Суздаля и Мурома во Владимирской области скоро смогут оплатить проезд картой «Тройка» в 100 автобусах.

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