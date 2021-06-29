Воробьев: Детские площадки в парках Подмосковья можно посещать без QR-кодов

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Детские площадки в парках Московской области можно посещать свободно, без QR-кодов. Об этом написал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в своем постановлении.

Также помимо детских площадок без предъявления кода можно будет воспользоваться скамейками и теневыми навесами, отмечает РИАМО.

Напомним, что ранее в регионе были ужесточены меры по борьбе с коронавирусной инфекцией. Проведение развлекательных мероприятий было запрещено с 23:00 до 06:00 в клубах, барах и караоке Московской области с 24 июня. Помимо этого, в гостиницах нельзя размещаться более чем на три дня, если отсутствует сертификат о вакцинации или актуальный ПЦР-тест. С 28 июня заведения общепита в Подмосковье работают только с QR-кодами, подобное требование распространяется и на спортивные площадки и беседки, находящиеся на территории парков.