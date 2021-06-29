Умер звезда сериала «Полицейский с Рублевки» Ростислав Гулбис

Фото: Instagram/gulbisrostislav

Умер актер Ростислав Гулбис, известный по роли в сериале «Полицейский с Рублевки». Причиной смерти стал приступ панкреатита. Об этом во вторник, 29 июня, заявила его агент Екатерина Гольцман.

— Это то, что я знаю от его девушки, — приступ панкреатита, — говорит она о причине смерти актера.

По ее словам, Гулбис в последнее время не жаловался на состояние здоровья, однако периодически у него возникали приступы болезни. Гольцман подчеркнула, что причиной панкреатита не является алкоголь — 32-летний актер спиртным не злоупотреблял, отмечает Пятый канал.

Прощание с артистом состоится в субботу, 3 июля, сообщают «Известия».

Ростислав Гулбис родился в 1989 году. Известен российскому зрителю благодаря ролям Олега Елисеева в «Полицейском с Рублевки» и лейтенанта Коломиеца в «Чернобыле. Зоне отчуждения». Помимо этого, актер снимался в более 20 различных работах.