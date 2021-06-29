Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Выдержать паузу: иммунологи рассказали о влиянии коронавируса на мужское здоровье

Руслан Давлетшин

Общество
Выдержать паузу: иммунологи рассказали о влиянии коронавируса на мужское здоровье
Фото: Pexels

Мужчинам, переболевшим коронавирусом, лучше отложить на несколько месяцев зачатие ребенка. Об этом в беседе с корреспондентом «Вечерней Москвы» рассказалдиректор Научно-информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций, иммунолог, аллерголог Георгий Викулов.

— Дело в том, что заболевание обычно длится от двух недель до трех месяцев. Именно поэтому большинство специалистов в этой области рекомендуют до трех месяцев после появления первых симптомов беременность не планировать. Если человек будет участвовать в планировании беременности в состоянии заболевания, это не лучший период. Мы должны убедиться, что человек полностью выздоровел, — отметил эксперт.

По его словам, еще известно, что вирус может вызывать резкое снижение выработки тестостерона, в том числе выработки сперматозоидов. Причем сам по себе вирус негативно влияет на репродуктивную систему как мужчины, так и женщины.

В свою очередь иммунолог Владимир Болибок напомнил, что в прошлом году были сообщения о том, что инфекция поражает у мужчин тестикулы и теоретически коронавирус может привести даже к мужскому бесплодию.

— Исследование на мужскую фертильность тогда еще не проводилось, слишком мало времени прошло. Думаю, сейчас идет наблюдение и через какое-то время мы об этом узнаем. Даже если после заболевания снижаются показатели спермограммы, надо убедиться, что это стойкая ситуация и она не восстанавливается. После банального гриппа эти показатели тоже падают, но потом они восстанавливаются, — объяснил специалист.

Конечно же, в целом все зависит от того, как проявляется инфекция и болел ли человек в момент зачатия. Кроме того, огромную роль играет, в каком состоянии находится будущая мать. А когда беременность уже подтверждена — нужно наблюдать за тем, как развивается плод.

Что же касается рисков для будущего ребенка, если кто-то из родителей заболел ковидом, то тут возможны скорее сложности при вынашивании плода, говорит Викулов.

— Любые инфекции в раннем периоде могут приводить к спонтанным выкидышам и недоношенной беременности, развитию антифосфолипидного синдрома. Также может развиться плацентит, — уточнил специалист.

Однако, когда человек перенес болезнь легко, то и зачатие возможно раньше. Однако, отмечает Викулов, в этом случае риски увеличиваются. Потому что известны случаи, когда COVID-19 сначала затихал, а через полтора-два месяца вновь себя проявлял, добавил специалист.

Также стоит выдержать паузу в плане зачатия после прививки от коронавируса, уточнил Викулов. Она будет меньше, чем три месяца. Беременность в этом случае можно планировать через две недели-месяц после получения последнего компонента вакцины, резюмировал иммунолог.

— Отложить планирование беременности после вакцинации нужно потому, что должен сформироваться иммунный ответ. Для этого должно пройти время. Вакцинация — это не прием жаропонижающего препарата. Поэтому как минимум паузу в 14 дней выдержать нужно, — подытожил специалист.

Читайте также:
Эксклюзивы «Вечерней Москвы»коронавирусмужчины
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Прижатые к Гавайям

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Что необходимо детям

Александр Поляков
Александр Поляков

Передаем опыт регионам страны

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Почему мы ненавидим Бузову

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Когда россиян будут лечить по новым правилам

Ирина Андреяшкина
Ирина Андреяшкина

Вакцина безопасна для онкобольных

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Променяли ради мелких подачек

Все мнения
О проекте