Выдержать паузу: иммунологи рассказали о влиянии коронавируса на мужское здоровье

Фото: Pexels

Мужчинам, переболевшим коронавирусом, лучше отложить на несколько месяцев зачатие ребенка. Об этом в беседе с корреспондентом «Вечерней Москвы» рассказалдиректор Научно-информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций, иммунолог, аллерголог Георгий Викулов.

— Дело в том, что заболевание обычно длится от двух недель до трех месяцев. Именно поэтому большинство специалистов в этой области рекомендуют до трех месяцев после появления первых симптомов беременность не планировать. Если человек будет участвовать в планировании беременности в состоянии заболевания, это не лучший период. Мы должны убедиться, что человек полностью выздоровел, — отметил эксперт.

По его словам, еще известно, что вирус может вызывать резкое снижение выработки тестостерона, в том числе выработки сперматозоидов. Причем сам по себе вирус негативно влияет на репродуктивную систему как мужчины, так и женщины.

В свою очередь иммунолог Владимир Болибок напомнил, что в прошлом году были сообщения о том, что инфекция поражает у мужчин тестикулы и теоретически коронавирус может привести даже к мужскому бесплодию.

— Исследование на мужскую фертильность тогда еще не проводилось, слишком мало времени прошло. Думаю, сейчас идет наблюдение и через какое-то время мы об этом узнаем. Даже если после заболевания снижаются показатели спермограммы, надо убедиться, что это стойкая ситуация и она не восстанавливается. После банального гриппа эти показатели тоже падают, но потом они восстанавливаются, — объяснил специалист.

Конечно же, в целом все зависит от того, как проявляется инфекция и болел ли человек в момент зачатия. Кроме того, огромную роль играет, в каком состоянии находится будущая мать. А когда беременность уже подтверждена — нужно наблюдать за тем, как развивается плод.

Что же касается рисков для будущего ребенка, если кто-то из родителей заболел ковидом, то тут возможны скорее сложности при вынашивании плода, говорит Викулов.

— Любые инфекции в раннем периоде могут приводить к спонтанным выкидышам и недоношенной беременности, развитию антифосфолипидного синдрома. Также может развиться плацентит, — уточнил специалист.

Однако, когда человек перенес болезнь легко, то и зачатие возможно раньше. Однако, отмечает Викулов, в этом случае риски увеличиваются. Потому что известны случаи, когда COVID-19 сначала затихал, а через полтора-два месяца вновь себя проявлял, добавил специалист.

Также стоит выдержать паузу в плане зачатия после прививки от коронавируса, уточнил Викулов. Она будет меньше, чем три месяца. Беременность в этом случае можно планировать через две недели-месяц после получения последнего компонента вакцины, резюмировал иммунолог.

— Отложить планирование беременности после вакцинации нужно потому, что должен сформироваться иммунный ответ. Для этого должно пройти время. Вакцинация — это не прием жаропонижающего препарата. Поэтому как минимум паузу в 14 дней выдержать нужно, — подытожил специалист.