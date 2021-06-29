Отец случайно поджег мальчика в подмосковном Чехове

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Россия, Московская область, Чехов Карта всех событий

В подмосковном Чехове мужчина разводил костер с помощью жидкости для розжига и случайно поджег своего 5-летнего сына, который стоял рядом. Об этом во вторник, 29 июня, «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.

По предварительным данным следствия, отец ребенка использовал жидкость для разжигания костра, она выплеснулась и попала на стоящего рядом мальчика, после чего тот загорелся. Ребенка госпитализировали, отец получил ожоги рук и тоже доставлен в больницу.

СК проводит проверку по данному факту. В результате проверки будет принято процессуальное решение, передает Врадий.

Ранее «ВМ» писала о ревнивце, который заживо поджег свою девушку. Он плеснул ей в лицо бензин и поджег, после чего скрылся. Пострадавшей удалось самостоятельно потушить огонь и обратиться за медицинской помощью. По итогам уголовного дела суд приговорил его к семи годам колонии строгого режима по статье «Покушение на убийство».