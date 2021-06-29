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Заведения общепита в Москве смогут работать навынос без QR-кодов, закрыв зал

Иван Юминов

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Заведения общепита в Москве смогут работать навынос без QR-кодов, закрыв зал
Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

Заведения общественного питания в Москве смогут обслуживать клиентов навынос при условии закрытия зала для гостей. Об этом сообщил глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк во вторник, 29 июня.

— Если заведение приняло решение работать без QR-кодов, то ему доступны две функции — работа на доставку и навынос. Оба формата не подразумевают наличия у клиентов QR-кодов, но барам и ресторанам надо исключить возможность посадки за стол в их помещениях: закрыть залы, оградить либо убрать столы и стулья, — приводит слова руководителя ведомства ТАСС.

16 июня главный санитарный врач Москвы Елена Андреева обязала провести вакцинацию от коронавируса 60 процентов работников сферы услуг и торговли, транспорта, медицины и ЖКХ.

C 28 июня организации общественного питания в Москве будут запрашивать у посетителей QR-код, который подтверждает статус вакцинированного или переболевшего COVID-19 человека, либо наличие отрицательного результата ПЦР-теста.

QR-код можно получить в электронной медкарте на портале mos.ru, в мобильном приложении «ЕМИАС.ИНФО», на сайте «Госуслуги», в приложении «Госуслуги Стоп коронавирус» и с помощью сервиса immune.mos.ru.

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