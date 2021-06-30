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«Не корчите рожу»: Захарова ответила властям США словами из советского мультфильма

Анастасия Волоснова

Политика
«Не корчите рожу»: Захарова ответила властям США словами из советского мультфильма
Фото: МИД РФ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сравнила позицию США с мультфильмом про Крошку Енота. С соответствующим заявлением Захарова выступила во вторник, 29 июня, в своем Telegram-канале.

Ранее Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что американская сторона будет отвечать, если Россия нападет на США.

Захарова прокомментировала слова Блинкена цитатой из советского мультфильма.

— Немного напоминает сказку про Крошу Енота, который боялся «того, кто сидит в пруду, у которого палка и который рожи корчит», — написала официальный представитель МИД РФ.

Захарова напомнила, что в советском мультфильме мама Крошки Енота посоветовала сыну не брать на пруд палку, а улыбнуться, глядя в воду.

— Благо, сказка не длинная. Может стать самой короткой и действенной американской стратегией: не берите палку, не корчите рожу, улыбнитесь, — посоветовала Захарова.

Ранее она заявила, что США в рамках политики сдерживания других стран наносят удары по гуманитарному измерению, а также не первый год уничтожают консульскую службу в России.

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