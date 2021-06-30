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Путин подписал закон о защите минимального дохода должника от списания

Анастасия Волоснова

Политика
Путин подписал закон о защите минимального дохода должника от списания
Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин подписал закон о неприкосновенности минимального дохода, необходимого для существования должника. Соответствующий документ был опубликован на официальном портале правовой информации во вторник, 29 июня.

Минимальных доход должника также включает в себя средства для существования лиц, находящихся на его иждивении. В перечень имущества, которое нельзя списать, включили зарплату и другие доходы гражданина.

В документе прописано, что должник может дать номер счета, с которого нельзя списывать определенную сумму, специалистам Федеральной службы судебных приставов.

Ранее в Совфеде рассказали о новых мерах поддержки российских семей. В частности, стало известно, что правительство России выделит более 36 миллиардов рублей на новые пособия родителям-одиночкам, которые воспитывают детей в возрасте от 8 до 17 лет.

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