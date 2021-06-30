Королевский биограф назвал условие, при котором принцы Гарри и Уильям смогут помириться
Принц Гарри сможет помириться со своим братом принцем Уильямом, если уйдет от своей супруги Меган Маркл. Об этом рассказал королевский биограф Хьюго Виккерс.
Напряженные отношения между братьями длятся в течение полугода. Виккерс считает, что инициатором крупной ссоры в королевской семье стала Меган Маркл.
— Гарри должен очнуться, понять, что происходит вокруг. Это очень неприятная ситуация. Гарри находится под каблуком Меган, и пока он не станет независим от ее мнения, ничего не получится, — отметил эксперт.
Он напомнил, что 1 июля братья встретятся на церемонии в честь открытия памятника их погибшей матери принцессы Дианы. При этом Виккерс подчеркнул, что Меган Маркл «откусит голову» принцу Гарри, если он решит помириться с принцем Уильямом после торжества, пишет Daily Express.
Ранее сообщалось, что Меган Маркл попыталась наладить отношения с невесткой Кейт Миддлтон. Она втайне от семьи связалась с ней, надеясь на улучшение ситуации.