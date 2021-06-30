Королевский биограф назвал условие, при котором принцы Гарри и Уильям смогут помириться

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Принц Гарри сможет помириться со своим братом принцем Уильямом, если уйдет от своей супруги Меган Маркл. Об этом рассказал королевский биограф Хьюго Виккерс.

Напряженные отношения между братьями длятся в течение полугода. Виккерс считает, что инициатором крупной ссоры в королевской семье стала Меган Маркл.

— Гарри должен очнуться, понять, что происходит вокруг. Это очень неприятная ситуация. Гарри находится под каблуком Меган, и пока он не станет независим от ее мнения, ничего не получится, — отметил эксперт.

Он напомнил, что 1 июля братья встретятся на церемонии в честь открытия памятника их погибшей матери принцессы Дианы. При этом Виккерс подчеркнул, что Меган Маркл «откусит голову» принцу Гарри, если он решит помириться с принцем Уильямом после торжества, пишет Daily Express.

Ранее сообщалось, что Меган Маркл попыталась наладить отношения с невесткой Кейт Миддлтон. Она втайне от семьи связалась с ней, надеясь на улучшение ситуации.