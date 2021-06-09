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СМИ: Меган Маркл попыталась наладить отношения с Кейт Миддлтон
Фото: instagram.com/sussexroyal

СМИ: Меган Маркл попыталась наладить отношения с Кейт Миддлтон

Анастасия Колоскова

Звезды

Актриса Меган Маркл, которая недавно подарила своему мужу принцу Гарри второго ребенка, тайно звонила своей невестке Кейт Миддлтон с целью наладить отношения с членами королевской семьи. Об этом сообщает издание The Sun со ссылкой на знакомый с ситуацией источник.

— Она тайно связалась с Кейт, так как знает, что единственная надежда уладить отношения с семьей — это привлечь Кейт на свою сторону, — цитирует свой источник издание.

В свою очередь, по информации собеседника газеты, сама Миддлтон предпочитает держаться подальше от каких бы то ни было «тайных разговоров» и опасается, что ее слова могут использовать против нее самой.

В то же время супруга принца Уильяма стремится к «миру и вежливости».

— Ее единственные мудрые слова для Меган и Гарри — прекратить раз и навсегда публичные вспышки гнева, — приводит слова источника издание.

По данным портала Heat Magazine, Маркл порекомендовала принцу Гарри смягчить нападки в адрес Букингемского дворца из-за опасения потерять титул. Источник отметил, что бывшая актриса получает множество предложений по работе только из-за того, что она герцогиня.

Ранее сообщалось, что Меган Маркл и принц Гарри, у которых 4 июня родился второй ребенок, сразу же отправили фотографию новорожденной малышки ее прабабушке — королеве Великобритании Елизавете II.

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Меган МарклКейт Миддлтонзвонок
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