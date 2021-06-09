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Елизавета II увидела новорожденную дочь Меган Маркл и принца Гарри
Фото: instagram.com/lina_dolcevita

Елизавета II увидела новорожденную дочь Меган Маркл и принца Гарри

Анастасия Колоскова

Звезды

Меган Маркл и принц Гарри, у которых 4 июня родился второй ребенок, сразу же отправили фотографию новорожденной малышки ее прабабушке — королеве Великобритании Елизавете II. Об этом сообщает издание People со ссылкой на знакомый с ситуацией источник.

После того как Меган с дочерью выписались из клиники в Санта-Барбаре, счастливые родители пообщались с королевой по видеосвязи и показали ей правнучку.

— Они не могли дождаться, когда королева увидит их дочь, — цитирует издание инсайдера.

По данным издания, Елизавету II растрогало имя девочки.

Напомним, новорожденной девочке дали имя Лилибет Диана. Таким образом ребенка назвали одновременно в честь прабабушки, королевы Елизаветы II (в детстве ее называли Лилибет — прим. «ВМ»), и бабушки — принцессы Дианы.

Ранее сообщалось, что английская королева поздравила своего внука и его жену Меган Маркл с рождением дочери и пригласила принца Гарри на ужин с намерением помириться.

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Меган МарклЕлизавета IIдочь
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