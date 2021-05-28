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Принца Гарри заподозрили в финансовых махинациях после пропажи денег из фонда
Фото: instagram.com/sussexroyal

Принца Гарри заподозрили в финансовых махинациях после пропажи денег из фонда

Илья Ашуров

Звезды

Принца Гарри подозревали в финансовых махинациях, после пропажи крупной суммы денег со счетов королевского благотворительного фонда. Об этом пишут британские СМИ.

Речь идет о фонде Sussex Royal, из которого было выведено 300 тысяч фунтов стерлингов. Ранее эти средства внесла королевская семья. По словам источника знакомого с ситуацией, около половины выведенных денег была потрачена на юридическую деятельность фонда. Однако вопросы вызывает вторая половина. Дело в том, что эти деньги перевели на счет компании Travalyst — принц Гарри владеет 75 процентами акций этой структуры.

Расследование этого дела взяла на себя специальная комиссия по благотворительности. Эксперты вынесли заключение, согласно которому деятельность фонда была «законной и надлежащей», сообщает Daily Mail.

Ранее принц Гарри рассказал, почему переживает за состояние супруги Меган Маркл.

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