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Около половины британцев выступили за лишение титулов принца Гарри и его жены
Фото: instagram.com/sussexroyal

Около половины британцев выступили за лишение титулов принца Гарри и его жены

Анастасия Прохорова

Общество

Около 50 процентов британцев считают, что принц Гарри и его супруга Меган Маркл должны лишиться всех титулов. Об этом свидетельствуют результаты опросов, проведенных изданием Newsweek и консалтинговой фирмой Redfield & Wilton Strategies.

Год назад принц Гарри и его супруга заявили о том, что они отказываются от статуса высокопоставленных членов королевской семьи. После того как королева дала им год, чтобы принять окончательное решение, герцог и герцогиня Сассекские также подтвердили свое решение об отказе.

В связи с этим около 50 процентов британцев полагают, что пара должна быть лишена всех остальных титулов.

Также проведенные опросы показали, что 54 процента опрошенных устали от новостей про принца Гарри и его супругу, в то время как 18 процентов пожелали получать больше новостей о супружеской паре, сообщает РИА Новости.

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британская королевская семьяМеган Марклпринц Гарри
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