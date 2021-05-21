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«Не остановятся, пока Меган не умрет»: принц Гарри опасается за жену
Фото: Instagram/Sussexroyal

«Не остановятся, пока Меган не умрет»: принц Гарри опасается за жену

Евгения Владимирова

В мире

Принц Гарри рассказал, что переживает за состояние супруги. Такое заявление член британской королевской семьи сделал в документальном фильме Опры Уинфри «Тот я, которого ты не видишь» (The me you can't see).

Принц сообщил, что гибель матери и дальнейшие события сильно повлияли на его здоровье. По его словам, он пережил психологическую травму.

Меган Маркл рассказала о суицидальных мыслях из-за травли в СМИ и социальных сетях в нашумевшем интервью Опре Уинфри. Она призналась, что не выдержала и, по ее словам, всерьез задумалась о смерти. Принц Гарри всерьез переживает за жизнь жены.

На тот момент она была беременна первенцем Арчи, и Гарри всеми силами оберегал супругу от нападок, но этого было недостаточно. Тогда пара решила уехать от родных принца и начать новую жизнь, сообщает издание Starhit.

— История повторялась. Мою мать затравили до смерти, когда она встречалась с человеком другой расы. И посмотрите, что происходит теперь. Очень страшно потерять еще одну женщину в своей жизни. Список продолжается. Они не остановятся, пока она не умрет, — заявил он в интервью.

Ранее Гарри рассказал о том, что злоупотреблял алкоголем и наркотиками после смерти матери.

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британская королевская семьяМеган Марклпринц Гарри
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