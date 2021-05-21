Принц Гарри признался, что злоупотреблял алкоголем, желая смягчить травму от гибели матери

Фото: Instagram / Меган Маркл и принц Гарри

Британский принц Гарри признался, что злоупотреблял алкоголем, чтобы справиться с психологической травмой. Он сообщил, что гибель его матери и дальнейшие события сильно повлияли на его здоровье, а пагубная привычка помогала справляться с эмоциями.

— Я был так зол из-за того, что с ней произошло, и из-за того, что не было никакого правосудия... Те же люди, которые преследовали ее в туннеле, снимали, как она умирает на заднем сиденье той машины… Я был готов пить, я был готов принимать наркотики, я был готов делать то, что помогло бы мне меньше чувствовать себя так, как я себя чувствовал. Постепенно я осознал: хорошо, что я не пил с понедельника по пятницу, но, возможно, выпивал недельную дозу за один день — в пятницу или субботу вечером, — сказал он Опре Уинфри в документальном фильме «Тот я, которого ты не видишь».

В день гибели принцессы Дианы Гарри было 12 лет. Он признался, что с 28 до 32 лет страдал панических атак и тревожного расстройства. Он заявил, что этот период был для него «ночным кошмаром». Принц рассказал, что его семья не помогала ему, когда он обращался к ним из-за нападок на него и супругу Меган в социальных сетях и СМИ. По его словам, он встречал «полное молчание или полное невнимание», сообщает телеканал Sky News.

Напомним, что с весны этого года герцог и герцогиня Сассекские отказались от финансовых привилегий членов королевской семьи. Они пообещали компенсировать налогоплательщикам значительные расходы на ремонт коттеджа Фрогмор, предоставленного им королевой. Недавно они заявили о прекращении выполнения королевских обязанностей.

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