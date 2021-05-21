Сыновья принцессы Дианы назвали причину развития у нее паранойи

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Интервью, которое принцесса Диана дала журналисту BBC в 1995 году, стало причиной развития у нее паранойи, а также ухудшило ее отношения с принцем Чарльзом. Такое мнение высказали сыновья погибшей принцессы — принц Уильям и принц Гарри.

Судебное разбирательство по делу об интервью 28-летней давности завершено: суд признал, что журналист получил согласие на беседу обманным путем, а руководство BBC принесло свои извинения. Однако разговоры вокруг этого события не утихают. Так, принц Уильям упрекнул руководство телерадиокомпании в том, что они не расследовали «опасения и жалобы», связанные с этим делом, своевременно. По его мнению, это помогло бы избежать многих проблем — как со здоровьем его матери, так и ситуации внутри королевской семьи. Более того, по словам Уильяма, из-за злополучного интервью у его матери развилась паранойя.

— Невероятно печально осознавать тот факт, что допущенные BBC ошибки значительно повлияли на то, что у нее развились страхи, паранойя и замкнутость, которые запомнились мне в конце ее жизни, — приводит слова герцога Кембриджского BBC.

В свою очередь принц Гарри выразил обеспокоенность тем, что СМИ и по сей день готовы пойти на все ради сенсаций. По его словам, «подобные ужасные практики» до сих пор существуют.

На минувшей неделе журналист BBC Мартин Башир, который брал интервью у принцессы Дианы в 1995 году, покинул редакцию. Он объяснил это проблемами со здоровьем.

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