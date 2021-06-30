Роскосмос создаст орбитальную систему связи с Луной и дальним космосом

Фото: Роскосмос

Роскосмос планирует организовать на околоземной орбите спутниковую систему связи с Луной и дальним космосом. Об этом говорится в материале госкорпорации, который был размещен на сайте госзакупок.

В проекте хотят задействовать космическую систему ретрансляции «Луч». Спутники будут использовать для космических миссий на Луне и в дальнем космосе.

В настоящее время в систему «Луч» входят космические аппараты «Луч-5А», «Луч-5Б» и «Луч-5В». Они были направлены в космос в 2011-2014 годах. Четвертый спутник Луч-5ВМ запустят в космос в 2024 году.

Окололунная орбитальная система позволит обеспечивать связь между объектами в космосе и на Земле. В частности, специалисты наземного комплекса управления смогут связываться с объектами лунных миссий, считают в Роскосмосе.

Ранее российский спутник «Аист-2Д» сфотографировал Луну во время затмения. Малый космический аппарат «Аист-2Д» был запущен 28 апреля 2016 года для наблюдения и получения данных дистанционного зондирования Земли.