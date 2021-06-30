Ракета «Союз-2» с грузовым кораблем «Прогресс» стартовала с Байконура к МКС

Фото: скриншот трансляции на сайте Роскосмоса

Ракета «Союз-2.1а» с кораблем «Прогресс МС-17» с грузами для Международной космической станции (МКС) стартовала с космодрома Байконур в ночь со вторника, 29 июня, на среду, 30 июня. Об этом свидетельствуют данные трансляции полета на сайте Роскосмоса.

Ракета-носитель с «Прогрессом» была отправлена в космос в 2:27 по московскому времени. Запуск проходил на 31-й площадке космодрома Байконур.

В 2:36 по московскому времени космический корабль отделился от третьей ступени ракеты, после чего вышел на околоземную орбиту.

В Роскосмосе ожидают, что Прогресс состыкуется с российским сегментом МКС 2 июля в 4:02 по московскому времени.

Грузовой корабль доставит на МКС 470 килограммов топлива для дозаправки станции и 40 килограммов воздуха и кислорода. Кроме того, космонавты получат 1 509 килограммов различного оборудования и материалов, медицинские приборы, санитарно-гигиенические средства. Экипаж также заберет с грузового корабля одежду и свежие продукты, говорится на сайте Роскосмоса.

Ранее стало известно, что Роскосмос создаст орбитальную систему связи с Луной и дальним космосом. Окололунная орбитальная система позволит специалистам наземного комплекса управления связываться с объектами лунных миссий, считают в Роскосмосе. В проекте хотят задействовать космическую систему ретрансляции «Луч».